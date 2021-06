Bleus : Didier Deschamps valide (aussi) l'hymne de Youssoupha

Didier Deschamps a donné son avis sur l'hymne de Youssoupha pour les Bleus à l'Euro.

par Greg Godefroy

Chacun va donner son avis . Il y a apparemment deux sujets sur lesquels il faut absolument avoir un avis en ce moment sur l'équipe de France : le retour de Karim Benzema et l'hymne de Youssoupha .

L'avis du sélectionneur

Ecris mon nom en Bleu, sa chanson pour les Bleus pour l'Euro divise et continue d'alimenter les critiques mais il semblerait qu'elle soit néanmoins majoritairement soutenue . Après Roxana Maracineanu, ministre des Sports, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et Raphael Varane, c'est au tour de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, de s'exprimer et il aime bien . Interrogé par RMC Sport, il a lui aussi validé l'hymne de Youssoupha .

"__Ce n’est pas de mon ressort, je l’ai écoutée, je la trouve bien . Je ne vais pas rentrer dans des débats . Vous me posez des questions dans mon domaine sportif, je vous y réponds . Aujourd’hui, toutes les décisions, même les miennes, je peux prendre X plutôt que Y et on va me parler de Y que je n’ai pas pris . Vous me demandez, je vous donne mon avis, je la trouve bien, je l’ai écoutée .__Après, qui, comment, pourquoi, je ne rentre pas dans ces débats .

Simple, basique, laconique, une réponse à la Didier Deschamps .