Benzema trahi par Mbappé ? Il poste une énigmatique story de 2Pac sur Instagram

Une story de Benzema en lien avec 2Pac sème le doute sur la relation avec Mbappé.

par Team Mouv'

La star du Real Madrid, Karim Benzema, s'est rendu sur les réseaux sociaux samedi pour poster une poignée de messages énigmatiques suite à la décision de Kylian Mbappé de refuser un transfert en au Real Madrid.

Les retrouvailles s'annoncent sympathiques...

Mbappé a annoncé sa prolongation de contrat de trois ans avec le PSG avant le match contre Metz samedi 21 mai, après des semaines et des mois de spéculation autour de l'avenir du numéro 10 de l'Equipe de France. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que le joueur de 23 ans signe avec le Real Madrid, la décision de Mbappe n'a pas été bien accueillie par les médias espagnols, et apparemment par son coéquipier français Benzema.

Lorsque la nouvelle est tombée que Mbappé avait promis son avenir au PSG et qu'il ne rejoindrait pas les Merengues, Benzema a posté une image sur sa story Instagram qui semblait faire référence à la situation. L'attaquant français a partagé une photo de sa propre main, bandée, pointant vers le haut en direction du logo du Real Madrid, laissant suggérer qu'il s'agissait d'un message clair à son compatriote.

Story Instagram @karimbenzema

Peu après, Benzema a téléchargé une autre photo de 2Pac serrant la main de l'acteur Stephen Baldwin. Cette photo a toujours eu des connotations de trahison, car certains ont affirmé que l'homme à l'arrière-plan de l'image aurait trahi le rappeur défunt et joué un rôle dans la mort de Shakur.

Capture story Instagram @karimbenzema

Les fans madrilènes ont rapidement supposé que Benzema laissait entendre qu'il se sentait trahi par la décision tardive de Mbappé, car pendant des semaines, il était présumé qu'ils joueraient ensemble en club.

Et alors que le prochain rassemblement de l'Equipe de France débute le 28 mai et se terminera le 13 juin, les retrouvailles entre Mbappé et Benzema risquent d'être scrutées et analysées dans les moindres détails.