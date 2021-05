Benzema : son retour en équipe de France fait exploser les ventes de maillots

Depuis l'annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France, les ventes de maillots des Bleus explosent.

par Greg Godefroy

L'effet KB9 . Alors que Didier Deschamps annonçait il y a une semaine le retour de Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro, depuis les ventes de maillots explosent .

L'effet Benzema

Unisport, distributeur d'articles de foot, annonce que la vente de maillots des Bleus a augmenté de . . . 2400% par rapport à la veille de l'annonce de Deschamps, et de 1200% par rapport à la semaine précédente . Et le flocage le plus demandé est bien celui de Karim Benzema avec le numéro 19, le numéro qu'il portait à Lyon à ses débuts entre 2005 et 2007, le 9 restant la propriété d'Olivier Giroud en équipe de France . Victor Saulnier, chef des ventes France chez Unisport, ressent bien l'effet Benzema .

C’est incroyable de voir l’impact que peut avoir un seul joueur sur les ventes de maillots . Nous savions que les maillots de l'équipe de France seraient populaires . Les Bleus sont l'actuel champion du monde de football, l'équipe comprend certains des joueurs les plus populaires au monde et les supporters sont extrêmement passionnés . Mais même avec des attentes élevées, les chiffres des ventes sont déjà au - dessus de nos attentes . Nous n’avons peut - être pas assez de maillots de la France et de flocages Benzema en stock pour les semaines à venir . Nous recommandons donc aux consommateurs d’agir rapidement au cas où ils souhaiteraient obtenir le maillot de leur joueur préféré .

Dépêchez vous de commander .