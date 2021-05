Benzema raconte sa réconciliation avec Deschamps

Dans une interview accordée à L'Equipe, Karim Benzema s'est confié sur sa discussion avec Didier Deschamps.

par Team Mouv'

Depuis une semaine, la nouvelle du retour de Karim Benzema en équipe de France fait vibrer tous les supporters des Bleus . Dans une interview accordée à L'Equipe ce 25 mai 2020, l'attaquant madrilène a raconté sa discussion avec Didier Deschamps, qui a conduit le sélectionneur à le réintégrer dans son équipe .

Karim plus positif que jamais !

"Je me suis toujours bien entendu avec lui ( Deschamps NDLR ) et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant" explique Karim Benzema à L'Equipe. L'attaquant se dit heureux à l'heure actuelle et il explique même être impatient de retourner à Clairefontaine pour la réunions de famille prévue ce mercredi 26 mai 2020 ! Mais Benzema n'a pas souhaité révéler le contenu exacte de sa discussion avec DD : "On a parlé de beaucoup de choses, c’était une longue discussion entre hommes__, qui restera entre nous" explique le joueur déjà légendaire . Passionné et épanoui, il ira même jusqu'à assurer qu'il se "considérait toujours comme un Bleu" .

KB9 au service du jeu des bleus

A 33 ans, "KB9" semble plus déterminé que jamais a déchirer les filets adverses : "Je ne viens pas en équipe de France pour faire de l’ombre à untel ou pour prendre la place à quiconque . Non, non . Ils ont déjà gagné ! Ils savent ce que c’est . Moi, je viens juste amener ce que je sais faire ." explique t - il humblement . Et on sait tous ce qu'il sait faire : "Je vais essayer de faire ce que je fais à Madrid : donner quand il faut donner, bouger quand il faut bouger . Orchestrer, donner de la vitesse, du mouvement, jouer en une touche… Ce que réclame le jeu__, en fait ."

On a hâte de voir les résultats, et les trophées !