Benjamin Mendy accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle

Le footballeur Benjamin Mendy st accusé de faits d'agressions sexuelles et viols sur mineurs entre octobre 2020 et août 2021.

par Team Mouv'

Encore un scandale sordide dans le monde du sport : Benjamin Mendy, champion du monde avec l'Equipe de France 2018 et joueur au sein du club anglais de Manchester City est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle . Des faits révélés ce jeudi 26 août 2021 par la police locale .

Selon la police de Cheshire ( Angleterre ) , trois personnes "de plus de 16 ans" ont dénoncé des faits récents, situés "entre octobre 2020 et août 2021" . Il a été placé en détention provisoire et suspendu de Manchester City pour la durée de l'enquête.

Le club anglais a d'ailleurs publié un communiqué officiel concernant cette affaire judiciaire :

"Manchester City peut confirmer qu'après sa mise en accusation par la police ce jour, Benjamin Mendy a été suspendu pour la durée de l'enquête"__, "L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club ne peut, pour cette raison, pas faire d'autres commentaires, tant qu'elle ne sera pas achevée"

Benjamin Mendy doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Chester ce vendredi 27 août 2021 .