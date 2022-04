Bayern éliminé : trop confiant, le coach Julian Nagelsmann se fait détruire

Julian Nagelsmann, le coach du Bayern Munich éliminé de la Ligue des Champions, est sous le feu des critiques après avoir trop montré sa confiance.

par Greg Godefroy

Il ne l'avait pas vu venir. Hier, le Bayern Munich s'est fait éliminer en quarts de finale de la Ligue des Champions par Villareal. Après la défaite surprise du match aller (1-0), le coach bavarois Julian Nagelsmann s'était montré un peu trop confiant sur l'issue du match retour.

"Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une: nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça."

Sauf que rien du tout puisque grâce à son match nul 1 partout, c'est bien Villareal, entrainé par l'ancien coach du PSG Unai Emery, qui verra les demi-finales de la Ligue des Champions. Un pêché d'orgueil du coach allemand qui ne passe pas pour beaucoup.

Outre l'excès de confiance, le plan de jeu de Nagelsmann a aussi été critiqué optant pour un curieux 3-2-3-2 qui a été beaucoup critiqué. Critiqué par la presse allemande sur sa prise de risques, Nagelsmann accepte la défaite. Mais le milieu de terrain de Villareal Dani Parejo a bien synthétisé le sentiment général.

*"Lorsque le tirage au sort a été effectué et que Villarreal est sorti, l'entraîneur du Bayern, que je ne connais pas, nous a manqué de respect, ainsi qu'au football. Quand on crache, on a tendance à être battu."*

A méditer.