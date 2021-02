Barça-PSG : les réactions les plus drôles après le triplé historique de Mbappé

Auteur d'un match incroyable, Kylian Mbappé a mis le feu à Twitter.

par Team Mouv'

Avec l'absence de Neymar ( blessure ) pour le match aller des huitièmes de finale de la LDC ce mardi 16 février face à Barcelone, le PSG comptait sur son prodige Mbappé pour sortir une masterclass . Le gamin de Bondy a plus que répondu présent avec un triplé historique .

Un Mbappé stratosphérique

A 22 ans, Kylian continue d'étonner et ce 16 février, il a signé une nouvelle performance incroyable en surclassant les défenseurs barcelonais complètement à la ramasse, face à la vitesse et la technique du joueur parisien . Résultat : un triplé et plusieurs cassages de reins notamment face à Gérard Piqué qui n'a rien pu faire, à part lui tirer le maillot . Face à cette prestation XXL du génie de Bondy, les twittos se sont régalés et n'ont pas manqué d'inspiration pour nous faire taper des barres .

Petite sélection, c'est Kiki qui régale :