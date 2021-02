Barça-PSG : insultes et feux d'artifice, la nuit mouvementée des joueurs parisiens à l'hôtel

Insultes, pétards, feux d'artifices, rien n'a manqué pour l'accueil des parisiens à leur arrivée à Barcelone avant le 8ème de finale aller de Ligue des Champions.

par Greg Godefroy

4 ans après la fameuse remontada, c'est un match très attendu que ce 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone.

Et le match a été lancé avant même le coup de sifflet . En plus des quelques supporters parisiens venus accueillir leur équipe à leur hôtel, plusieurs fans barcelonais s'étaient donnés rendez pour accueillir Kylian Mbappé et ses coéquipiers avec des insultes et des "Puta PSG". En plus de ça, la nuit aura été agitée pour les parisiens puisque des pétards ont été lancés et même un feu d'artifice a été tiré en bas de leur hôtel .

Nul doute que, quoi qu'il arrive sur le terrain, les supporters parisiens sauront accueillir aussi comme il se doit les barcelonais à Paris .