Ballon d'Or : Patrice Evra tacle Lionel Messi

Patrice Evra, consultant pour Prime Video Italie, ne veut pas de Messi en Ballon d'Or cette année.

Le 29 novembre aura lieu la cérémonie concernant le Ballon d'Or . Pour Evra, son choix est fait et ce n'est pas Messi ! L'ancien joueur de Manchester United estime que le trophée le plus convoité dans le foot, ne devrait pas revenir encore une fois à Lionel Messi .

"J’en ai marre qu'on le donne à Messi"

Patric Evra a deux autres favoris pour remporter le prestigieux trophée de meilleur joueur de l’année . Il s'agit de N'Golo Kanté et Jorginho, tous deux joueurs de Chelsea .

Le Français N’Golo Kanté et l’Italien Jorginho ont remporté la Ligue des champions avec Chelsea . Titulaire dans le milieu de la Squadra Azzura, Jorginho a pour avantage d’avoir également remporté l’Euro avec l’Italie cet été .

J’en ai marre qu’on le donne à Messi, qu’a - t - il gagné l’année dernière ? OK, la Copa America, mais avec Barcelone qu’a - t - il fait ?

Lionel Messi, le plus titré depuis la création du Ballon d'Or ( six fois ) , a remporté son premier titre avec l’Argentine en juillet dernier, la Copa America . Le nouveau Parisien, avait marqué 38 buts et délivré 14 passes décisives en 47 rencontres avec le Barça, et terminé meilleur buteur de Liga pour la huitième fois . Son élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Paris avait toutefois fait tâche, tout comme la troisième place en Championnat du Barça .

Les principaux favoris

Le Polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, le Français du Real Madrid Karim Benzema, ou encore l'Argentin du PSG Lionel Messi, pour ne pas tous les citer,font partie des favoris pour la récompense de France Football .

Lionel Messi a également donné ses favoris pour le Trophée .

"J’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian . Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme Robert Lewandowski . ou Karim Benzema qui ont fait une grande année au niveau individuel. "

En attendant la cérémonie le 29 novembre au théâtre du Châtelet à Paris, place aux paris sur le futur gagnant .

