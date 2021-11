Ballon d'Or de la simulation la plus claquée en Copa Libertadores

On a pu assister lors de la finale de Copa Libertadores ce week end à la simulation la plus ridicule depuis un bon moment.

par Greg Godefroy

Ce week end a lieu la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des Champions sud-américaine, entre deux clubs brésiliens : Palmeiras et Flamengo. Et c'est finalement Palmeiras qui s'est imposé 2-1.

Un but victorieux marqué dans les prolongations par Deyverson, qui s'est aussi illustré pendant ce match avec une simulation totalement ridicule. Il ne reste que quelques minutes à jouer, l'arbitre demande à Deyverson de se replacer après une faute et celui-ci lui met alors une petite tape dans le dos. Deyverson s'écroule, ne voyant pas qui l'a "frappé" et espérant évidemment gratter encore un peu plus de temps.

Magnifique.