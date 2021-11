Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo fracasse le boss de France Football

Cristiano Ronaldo l'a mauvaise contre France Football et a fracassé son rédacteur en chef sur Instagram avant la cérémonie.

par Greg Godefroy

Une petite phrase qui n'est pas passée. Lundi soir avait lieu la 65ème cérémonie du Ballon d'Or, la plus prestigieuse récompense individuelle du football, et parmi les absents on pouvait compter Cristiano Ronaldo, 5 fois récompensé, mais seulement 6ème de cette édition 2021.

Avant la cérémonie, CR7 s'est exprimé sur Instagram pour exprimer tout le mal qu'il pensait de Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football (organisateur de la cérémonie) non pas au sujet de son classement mais au sujet d'une phrase que le journaliste a prononcé lors d'une interview pour le New York Times.

Ronaldo n'a qu'une seule ambition : de partir à la retraite avec plus de Ballons d'Or que Messi. Je le sais parce qu'il me l'a dit.

Une phrase qui n'a pas plu du tout à CR7 qui a fracassé le rédacteur en chef de France Football dans un long post Instagram.

Pascal Ferré a menti. Il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d'Or. Et il a encore menti aujourd'hui, justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister. Je terminerai en disant que je me concentre déjà sur le prochain match de Manchester United et sur tout ce que, avec mes coéquipiers et nos fans, nous pouvons encore réaliser cette saison. Le reste ? Le reste n'est que le reste…

Pas content CR7…