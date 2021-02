Amazon Prime : la prochaine saison de All or Nothing sur la Juventus

La prochaine saison de All or Nothing sur Amazon Prime Video sera consacrée à la Juventus Turin.

par Greg Godefroy

La série en immersion dans les coulisses des plus grands clubs de foot de la planète continue . Après Manchester City, Tottenham et le Bayern Munich, ce sont désormais les coulisses de la Juventus Turin que vous pourrez découvrir dans la prochaine saison de All or Nothing sur Amazon Prime Video.

Une série pour suivre au jour le jour et en immersion Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Une "nouvelle étape dans l'évolution constante du club" pour Giorgio Ricci, le directeur des finances de la Juve .

La collaboration avec Amazon Prime scelle l'union parfaite entre deux marques mondialement reconnues, animées par une volonté constante de relever les défis, le changement et la capacité à créer de manière innovante . Nous avons hâte de montrer au monde ce qu'est vraiment la marque Juventus et ce qu'elle signifie vraiment, grâce à la qualité indéniable et au style incomparable de la série All or Nothing.

Cette nouvelle saison sera disponible cette année sur la plateforme sans plus de précisions, en attendant la saison consacrée au PSG. En espérant que ce soit mieux que la série First Team : Juventus, la mini - série de Netflix, qui proposait déjà une immersion au sein du club italien et qui a déçu beaucoup de fans .