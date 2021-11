Affaire Hamraoui : Eric Abidal demande pardon à sa femme sur Instagram

Suite aux révélations de l'affaire Hamraoui, Eric Abidal a demandé pardon à sa femme sur Instagram.

par Greg Godefroy

Une affaire qui ne manque pas de rebondissements . Suite à l'affaire Hamraoui qui a révélé des liens intimes entre Eric Abidal et la joueuse du PSG agressée Kheira Hamraoui, le vice champion du monde 2006 est sorti du silence. Alors que sa femme Hayet Abidal a annoncé dans un communiqué demander le divorce expliquant que son mari avait entretenu une relation extra - conjugale à Barcelone, Eric Abidal lui a demandé pardon sur Instagram.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



hayetabidal pardonne moi . Peu importe ta décision , tu resteras à mes yeux la femme de ma vie , et surtout la mère de nos merveilleux enfants . Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant . El hamdouli'allah An sha' allah un jour tu me pardonneras .

Le nom d'Eric Abidal était apparu dans cette affaire d'agression après qu'une puce de téléphone à son nom ait été retrouvée dans le téléphone de Kheira Hamraoui . Il devrait être entendu, ainsi que sa femme, dans les prochains jours dans le cadre de l'enquête .