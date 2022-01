Affaire de la sextape : 230 000 euros saisis sur le compte de Karim Benzema

Karim Benzema a vu 230 000 euros être retirés de l'un de ses comptes bancaires pour l'affaire de la sextape.

par Team Mouv'

Ce jeudi 27 janvier, l'Equipe rapporte que Karim Benzema a vu un de ses comptes en banque être saisi d'un montant de 230 000 euros suite à l'affaire de la sextape contre son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Rien que ça pour le multimillionnaire.

230 000 euros en moins pour KB9

Alors que personne ne voit le bout de cette affaire après plus de 7 ans, Karim Benzema avait été reconnu coupable le 24 novembre dernier de complicité de tentative de chantage avec une sextape à l'encontre de Mathieu Valbuena, son ancien coéquipier dans l'équipe nationale.

Condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, s'ajoutant à cela 80 0000 euros de frais de justice à rembourser à la partie civile et 150 000 euros de préjudice morale à Mathieu Valbuena, le compte en banque de l'un des meilleurs attaquant du monde a subi un coup dur ce vendredi 21 janvier, rapporte l'AFP.

En effet, dans le cadre de l'action civile opposant Karim Benzema à Mathieu Valbuena, le numéro 9 devait la somme totale de 230 000 euros au joueur de l'Olympiakos. Alors que le joueur du Real Madrid et son avocat avaient pourtant fait appel en demandant que la somme soit déposée sous séquestre en attendant le verdict final de la Cour d'appel, la défense a fait saisir la somme due par un huissier de justice directement sur un des comptes en banque français du joueur.

Suite à cela, l'avocat de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a déclaré auprès de l'AFP "Ce sont des suites logiques de la décision de paiement immédiat. Nous avons demandé un paiement à l'amiable qui n'est jamais arrivé, nous sommes donc passés à l'étape supérieure".