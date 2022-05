Adil Rami hyper gênant à la cérémonie des trophées UNFP

Adil Rami provoque le malaise à la remise des trophées UNFP.

par Team Mouv'

À l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP, Adil Rami est monté sur scène pour remettre le prix du meilleur arbitre de Ligue 1 mais aussi pour faire le show et par la même occasion, gêner le public et les internautes.

Malaise

Ce dimanche 15 mai se tenait la cérémonie des trophées UNFP durant laquelle Kylian Mbappé aura su briller une nouvelle fois mais aussi Adil Rami, qui aura retenu l'attention non pour ses talents de footballeur mais bien pour ses blagues bancales.

En effet, alors que le défenseur centrale de Troyes a été invité à remettre le prix des meilleurs arbitres, celui-ci s'est adonné à un discours accompagné de mimes pour un tout pour le moins embarrassant. Connu habituellement pour ses apparitions amusantes et ses vannes réussies, celle-ci a visiblement eu beaucoup moins de succès au Pavillon Gabriel et sur les réseaux sociaux.

Après avoir lancé quelques refs à son ex Pamela Andersson dans son discours aux arbitres "Vous faites partie de notre famille, messieurs les arbitres. Enfin, famille, je dirai comme une belle-mère ou bien une ex-belle-mère. Parfois, une ex, parce que contre Clermont, j'avais l'impression que c'était Pamela qui m'arbitrait", le champion du monde a poursuivit avec un mime de VAR accompagné d'un semblant de twerk "j'ai jamais compris ce que vous faisiez la-bas, moi je comprend pas. Vous avez une télé, vous avez des GIGN, des agents secrets pour vous dire ce qu'il y a et ce qu'il y a pas au ralenti et vous arrivez pas à trouver la solution".

Une prestation qui lui aura valu des sourires gênés, notamment de Ronaldinho, Kylian Mbappé ou encore Thierry Henry mais également d'être en tendance sur Twitter où les internautes ont, de leurs côtés, bien plus d'inspi dans leurs vannes.

