Abidal : "Salah, il laisse des reins, des hanches... comme Jul m'a fait à Marseille"

Abidal revient sur le moment où il s'est fait driblé par Jul.

Il est encore dans toutes les mémoires et apparemment encore dans celle de sa victime. Le crochet de Jul fait son retour et c'est Abidal, lui même, qui en parle.

Abidal choqué par le geste du J

Le mercredi 13 octobre, le Stade Vélodrome à Marseille accueillait le "Match des héros" entre les anciens de l’olympique de Marseille et une équipe de l’Unicef.

Sur le terrain, il y avait des ex joueurs : Samir Nasri, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli, Didier Drogba... mais également des rappeurs comme SCH, Soso Maness, Jul... Et c'est d'ailleurs du J dont on se souvient encore et notamment de son superbe dribble face à Eric Abidal. Le geste avait suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux qui étaient restés ébahies devant cette action.

{% embed instagram https://www.instagram.com/p/CU-06y-lgWY/ %}

Mercredi 3 novembre Eric Abidal était chroniqueur sur le plateau du Canal Champion Club. Lors de cet émission l'ancien joueur du Barça était questionné sur comment arrêter l'un des joueurs les plus en forme du moment, Mohamed Salah. Abidal a alors donné son avis en ajoutant : "il a démontré depuis plusieurs années qu'il laisse des reins des hanches... un peu comme Jul à Marseille". Une belle comparaison pour le rappeur marseillais et un beau moment d'autodérision qu'on vous invite à revoir.

Une action qui ne semble donc pas si facile que ça à oublier pour l'ex lyonnais.