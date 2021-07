Euro 2021 : plus de 250 000 signatures pour rejouer France-Suisse

Après la défaite difficile de la France face à la Suisse, de nombreux supporters se sont mobilisés pour lancer une pétition afin de rejouer le match.

par Team Mouv'

Le lundi 28 juin dernier se tenait le 8e de finale de l'Euro qui opposait la France à la Suisse pour un match décisif qui a tenu le pays entier en haleine . Malheureusement, la France est repartie bredouille avec une défaite accablante . Battue aux tirs au but ( 5 - 4 ) après un match plein de rebondissements ( 3 - 3 a . p . ) , les Bleus ont dit adieu à la compétition sur un dernier tir au but arrêté de Kylian Mbappé. Un coup dur pour des milliers de supporters et pour nos joueurs .

Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir - là les règles n’ont pas été respectées

Une pétition pour rejouer le match

Il faut parfois savoir accepter la défaite et passer à autre chose . . . ce qui n'est pas le cas de plus de 250 000 personnes qui ont signé une pétition lancée pour rejouer la rencontre Franco - Suisse . Selon ces milliers de supporters, la raison de cette pétition réside dans le fait qu'ils estiment que le portier Suisse était trop avancé pour eux au moment du pénalty de Mbappé . Il aurait donc dû être retiré comme le rapporte Cnews. Voici ce qu'on peut lire dans la pétition : "Lors de la séance de Tir au but du match France - Suisse le gardien Sommer n’était pas sur sa ligne lors du Tir de Mbappé . Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match . " Si l'UEFA ne fera évidemment rien, les signataires eux ne démordent pas et restent sur leur positions .