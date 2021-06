Euro 2020 : 6 supporters des Bleus ont confondu Budapest et Bucarest et raté... France-Hongrie

C'est une anecdote assez hilarante dont 6 supporters français se souviendront longtemps.

par Team Mouv'

Ces 6 supporters français se souviendront longtemps de leur mésaventure : voulant assister au match qui opposait la France à la Hongrie pour l'Euro 2020, 6 français se sont trompés de destination .

De Bucarest à Budapest

En raison d'une erreur géographique ( certains ont surement raté une bonne partie des cours d'histoire - géo ) , six supporters des Bleus se sont envolés pour Bucarest en Roumanie alors que le match se tenait à . . . . Budapest en Hongrie . Billets en main pour le match France - Hongrie qui avait lieu à 15h, les six compères se sont rendus compte bien trop tard de leur erreur de calcul. Interviewés par un quotidien Roumain, sur place, l'un des supporters à déclaré : "Depuis l'aéroport, nous avons suivi des groupes de supporters. Je pensais qu'il y avait des supporters hongrois qui allaient aussi au match . Nous les avons suivis . On s'est dit que s'il y avait des Hongrois, ils connaissaient bien le chemin du stade et il ne fallait plus s'inquiéter" .

Une chose est sûre, après cette grosse bourde, ils vérifieront plus d'une fois avant de prendre leur billets d'avion la prochaine fois !