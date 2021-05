Esport : la Karmine Corp remporte les European Masters de "League of Legends"

La Karmine Corp a remporté ce week end les European Masters de League of Legends après leur victoire sur BT Excel en finale.

par Greg Godefroy

Ils peuvent être fiers . La Karmine Corp de Kameto et Prime a remporté dimanche les European Masters ( 2ème division européenne ) sur League of Legends. Ils ont battu en finale les britanniques de BT Excel 3 - 1 .

C'est une performance majeure pour l'esport français et pour cette team, qui a remporté le championnat de France il y a quelques semaines pour sa première participation. Une finale européenne maîtrisée où les français se sont tout de même fait peur, face à une équipe, championne de la Ligue "Grande Bretagne et Pays Nordiques", qu'ils avaient déjà battu en phase de poules . Une prestation de haut vol au final pour la team portée par Adam et Saken .

Cette finale remportée par la KCorp a même réalisé un record d'audience pour le esport en France avec plus de 250 000 personnes en moyenne qui ont suivi le live sur Twitch .

Un titre de plus pour la KCorp et sûrement pas le dernier .