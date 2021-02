Decathlon lance la production de son masque anti-covid destiné aux sportifs

L'enseigne d'équipements sportifs s'attaque au marché du masque sportif et fait renaître l'espoir d'une réouverture des salles de sport.

par Team Mouv'

Excellente nouvelle pour les sportifs : le 13 février dernier, Decathlon a obtenu l'accord de l'Association française de normalisation ( Afnor ) pour lancer la production de son masque de protection dédié à la pratique sportive en milieu fermé .

C'est le centre de recherche et développement de Décathlon nommé Sportslab qui travaille depuis juin dernier à la création de ce masque "grand public" filtrant, respirant et lavable . Les masques devraient être équipés d'élastiques et de boucles de réglage pour une efficacité maximale du masque de catégorie 1 en polyester . Selon un communiqué relayé par Le Figaro, Décathlon espère pouvoir commercialiser ce produit avant la fin du mois de mars 2021 .

L'espoir pour les salles de sport

Roxana Maracineanu, la ministre du Sport, avait lancé le projet "masque sportif labellisé" . Le masque de Decathlon est donc attendu avec impatience par les gérants des salles de sports, à l'arrêt total depuis 6 mois. Depuis décembre dernier, ces lieux sont considérés comme dangereux présentant un "risque augmenté" de propagation du virus rappelle Le Figaro.

10 . 000 masques prévus

Néanmoins rien ne prouve que la commercialisation d'un tel masque permettrait la réouverture immédiate des salles de sport . C'est l'évolution de la pandémie qui décidera ou pas de la réouverture des espaces clos ouverts au public. Pour l'heure, Decathlon parle de créer 10 . 000 pièces de ces masques qui seront principalement destinés aux sportifs de haut niveau et commercialisés sur leur site internet.