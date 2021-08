Cristiano Ronaldo : agacé par les rumeurs, il pousse un coup de gueule sur Instagram

Cristiano Ronaldo met fin aux multiples spéculations à son sujet avec une publication très explicite !

par Team Mouv'

Même si le PSG continuer de creuser la piste Cristiano Ronaldo pour ce mercato et que le joueur lui - même considère cette option parisienne comme très intéressante, l'international portugais de 37 ans considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport, qui ne cesse de battre des records sur et en dehors des terrains en devenant la première personne à atteindre les 300 millions de followers sur Instagram, a eu besoin de faire taire les rumeurs !

Annoncé par les médias dans plusieurs grands clubs européen, CR7 n'en peut plus de voir son nom apparaître dans des rumeurs non officielles et à décider de mettre fin aux débats avec une photo et une légende qui parle d'elle même !

"Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail . Moins de paroles et plus d'action, telle est ma devise directrice depuis le début de ma carrière . Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je dois exposer ma position . Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi qu'envers leurs joueurs et leur staff . Il poursuit et brise le silence pour dire qu'il ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Son contrat à la Juventus

Encore sous contrat avec la Juventus jusqu'à la fin de l'été 2022, l'attaquant multiple ballon d'or compte bien poursuivre son aventure avec le club de football italien encore une année ! N'espérez pas le voir ailleurs !

Je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face . Tout le reste? Tout le reste n'est que discours . . .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix