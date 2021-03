Capri-sun : le record du monde établi

Un jeune anglais vient d'établir le record du monde de buveur Capri-sun !

par Team Mouv'

On savait déjà qu'il existait des records très étranges comme par exemple rapper le plus longtemps possible ou encore la plus longue partie de Mario Kart. Mais un jeune anglais vient de pousser encore plus loin les limites en établissant un nouveau record encore plus chelou. C'est ce qu'a révélé le journal anglais The Lincolnite, relayé par Konbini.

Quand on s'ennuie . . .

Le jeune Declan Evans s'ennuyait vraiment beaucoup en en octobre dernier à cause de la pandémie . Mais comme il à l'âme d'un vrai compétiteur, il a décidé de se faire élire l'homme qui boit un capri - sun le plus rapidement au monde par le Guinnes World Record . . . un vrai champion !

Pas si impressionnant que ça !

Les règles sont simples : il faut boire un Capri - sun officiel . La gourde doit être scellée et contenir 200 millilitres du jus à la composition mystérieuse et le plus important : il faut boire à la paille. Les habitués savent bien que la paille est toute petite, quel challenge !

Dans sa ville de Lincoln, Declan est parvenu à siroter sa gourde en seulement 16,65 secondes . . . pas mal, mais pas imbattable . Sur Twitter, il a déjà de la concurrence :

Mais malgré la célébrité, l'anglais reste lucide : "C'est un record stupide à détenir, mais c'est la magie du Guinness World Records, a - t - il déclaré au Lincolnite.

Il en veut encore

Selon les informations de Konbini, Declan compte maintenant s'attaquer à d'autres records . Il aimerait "courir le plus rapidement avec quelqu'un sur une civière pendant un mile", ou éventuellement "nager le plus rapidement possible sur la rivière Humber qui traverse sa ville" . Ça sera pas la même histoire !