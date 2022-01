Tony Parker : son incroyable propriété mise en vente pour 20 millions de dollars

Tony Parker met son manoir en vente, et les photos sont impressionnantes.

par Team Mouv'

A sportif légendaire, manoir de la même envergure : Tony Parker a choisi de mettre en vente sa maison, et on découvre un bien aux dimensions XXL...

Tony Parker met en vente sa villa, et il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions. Car en effet, les images de la propriété, située à San Antonio, au Texas, sont époustouflantes. Même si Tony Parker a des revenus en baisse, évincé de la liste des légendes de la NBA avec un contrat de 168,282,460$, le sportif a choisi de s'offrir malgré tout une fabuleuse villa quand il résidait à San Antonio et jouait avec les Spurs.

Plus qu'une maison, un parc d'attraction

Petite anecdote : l'ancienne résidence du basketteur se trouve au 9, rue Parker, un détail qui en charmera plus d'un. Sur une propriété de 21 hectares, l'heureux futur propriétaire de la villa pourra y découvrir 10 chambres et 12 salles de bain. La maison, construite autour de lumineuses baies vitrées, s'ouvre sur un grand parc, et possède aussi une cave à vin avec 1500 bouteilles et un spa. Le tout pour une valeur de... 20 millions de dollars.

En plus d'un appartement réservé aux invités et d'un jardin gigantesque, Tony Parker possède des terrains de beach-volley et de tennis, un enclos à tortues (ciao Franklin), une salle de sport de plus de 550m2 mais surtout... un parc aquatique privé. De quoi vivre dans son propre Disneyland, en somme.

Pour investir dans pareil bien, on vous souhaite bon courage, mais les offres devraient tomber rapidement...