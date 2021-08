Thierry Henry surprend Giánnis Antetokoúnmpo avec un super message

Thierry Henry félicite le champion de basket Giánnis Antetokoúnmpo .

par Team Mouv'

La star des Bucks Giánnis Antetokoúnmpo, a eu une bien belle surprise : Thierry Henry l'a félicité pour son parcours . Si des compliments du champion d'Arsenal est un rêve pour beaucoup, pour le basketteur il s'agit d'un vrai accomplissement puisque Thierry est son idole .

Compliments et motivation

Des rumeurs disaient que Giánnis Antetokoúnmpo allait quitter les Bucks mais il a décidé de rester et de tenter de remporter un autre championnat . Challenge relevé : il a dominé les finales de la NBA et a signé une performance historique de 50 points lors du sixième match contre les Suns de Phoenix selon Greek City Times .

Le champion du monde 1998 s'exprime dans une vidéo destinée à Giánnis : "Je voulais juste te féliciter et te dire « enfin » . Je me souviens que tu m’avais dit que tu deviendrais un jour un champion et que tu ferais tout ce qui est en ton pouvoir pour y arriver . Maintenant tu l’as fait . " Thierry Henry revient sur les échecs du grec en playoff qu'il a su surmonter haut la main : "Ils ont essayé de te descendre, mais tu n’as pas écouté le bruit autour et tu as enfin ramené le titre à Milwaukee . " Des mots qui donnent envie de garder la tête haute .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le Greek Freak a répondu ému : "Je voulais être lui en grandissant, quand j’étais plus jeune, parce que mon père jouait au foot . Je voulais tellement être lui . " Très reconnaissant, il ajoute : "Un message comme ça de la part d’une légende ? C’est énorme . " Le champion de basket peut maintenant revenir sur le terrain plus motivé plus que jamais .