Steph Curry : "Je dois être MVP"

Auteur de sa meilleure saison en carrière sur le plan personnel, Curry voudrait bien être élu MVP pour la troisième fois.

par Team Mouv'

Stephen Curry est encore exceptionnel cette année ! Avant la défaite des Warriors face à Washington le 22 avril, le Chef était sur une série de onze matchs à plus de 30 points. Cette saison, il marque en moyenne 31,1 points par rencontre, son record personnel . Le 3 janvier dernier, il a même établi son nouveau record sur un seul match en inscrivant 62 points face à Portland. Toujours autant à l'aise à trois points, il est devenu le deuxième meilleur marqueur longue distance de l'Histoire le 23 janvier . Et puis cette année, il a aussi honoré sa septième sélection pour le All - Star Game.

Des chiffres exceptionnels qui font dire à Magic Johnson que Curry mériterait d'être le MVP de la saison . "C’est dur de nier que Stephen Curry est le MVP de la NBA ! " a déclaré la légende des Lakers .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Curry, le MVP incontestable ?

Steph Curry semble partager l'avis de Magic Johnson . Dans une interview accordée au podcast Basketball News, le meneur de Golden State a déclaré qu'il devait être le MVP de cette saison, "même si je ne vais certainement pas l'être" a - t - il ajouté .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est vrai que le Chef fait face à la concurrence cette saison : Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou LeBron peuvent aussi prétendre au titre. De plus, Curry tente de porter à lui tout seul son équipe depuis la blessure à la cheville de son pote Klay Thompson . Les Golden State Warriors sont pour l'instant dixième à l'ouest et ne semblent pas en mesure de remonter au classement, et encore moins de remporter le titre NBA . Même si le meneur brille, il n'arrive pas à amener son équipe vers les sommets . Une constat qui pourrait compter au moment de désigner le MVP de la saison .