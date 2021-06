Snoop Dogg craque après la défaite des Lakers et clashe Anthony Davis

C'était la défaite de trop pour Snoop Dogg qui a décidé de supporter l'ennemi juré, les Clippers.

par Team Mouv'

Les Lakers sont mal embarqués dans ce premier tour des playoffs NBA. Face aux Suns, Los Angeles a perdu le Game 5, 115 - 85, deuxième défaite d'affilée pour l'équipe de LeBron James qui a tenté à lui tout seul de porter son équipe après la blessure de son pote Anthony Davis . Ça ne sent pas bon pour la suite des playoffs .

Snoop Dogg pète un cable

C'était en tous cas la défaite de trop pour l'un des plus grands supporters des Lakers . Snoop Dogg a littéralement craqué après la fessée infligée par Phoenix.

"Je pensais ne jamais avoir à dire ça un jour, mais on est pitoyables et les Clippers sont meilleurs que nous . Frank Vogel ne sait pas entrainer, et pourquoi Montrezl Harrell ne joue pas . P * tain, ça me brise le cœur . AD est plus souvent blessé que Mary J . Blige dans ses sons . On est softs . Ne m'appelez pas . " Un gros coup de gueule de la part du rappeur né à Los Angeles qui a décidé de changer de camp et de passer à l'ennemi. Une frustration jusqu'ici jamais vue qui lui fait faire l'impensable en supportant les Clippers . La franchise emmenée par Paul George et Kawhi Leonard n'est pourtant pas mieux engagée puisqu'elle est menée 3 à 2 face à Dallas .

Les jeux sont faits à l'est

Les Lakers ont encore une chance de relever la tête ce soir . Une victoire et ils reviendraient à auteur de leur adversaire. Leur destin en playoffs se jouera alors sur un septième match . À l'est, les jeux sont faits . Vainqueur de Washington, Philadelphie rejoindra Atlanta en demi - finale et les Nets de Brooklyn seront opposés aux Bucks de Milwaukee .