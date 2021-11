Scottie Pippen démonte encore Michael Jordan : "il a ruiné le basket"

Selon Scottie Pippen, Michael Jordan a "ruiné le basket".

par Team Mouv'

Scottie Pippen s'en est pris à Michael Jordan, affirmant que son ancien coéquipier des Chicago Bulls avait "ruiné le basket".

Scottie Pippen tacle encore Michael Jordan

Depuis la sortie du documentaire The Last Dance de Jordan, les relations entre les deux légendes de la NBA sont plutôt glaciales. Pippen n'était manifestement pas satisfait de la façon dont il a été dépeint dans la série Netflix et a saisi toutes les occasions depuis pour critiquer MJ et les producteurs de la série. Avec l * * 'autobiographie de Pippen * * qui est sortie le 9 novembre aux USA, l'ancien numéro 33 des Bulls a de nouveau frappé.

Des extraits du livre ont fait le tour de la toile et ils donnent une idée du mécontentement de Pippen envers son ancien collègue des Bulls. "Je peux aller jusqu'à dire que Mike a ruiné le basket", écrit-il. "Dans les années 80, sur les terrains de jeu, vous aviez tout le monde qui faisait circuler le ballon ou qui faisait des passes pour aider l'équipe. Cela s'est arrêté dans les années 90." "Les enfants voulaient être 'comme Mike'. Eh bien, Mike ne voulait pas passer, ne voulait pas aller au rebond, ou défendre le meilleur joueur. Il voulait que tout soit fait pour lui. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que LeBron James était le plus grand joueur que ce jeu ait jamais vu, il fait tout et incarne ce qu'est vraiment le jeu."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tout au long de la série, Jordan décrit ouvertement Pippen comme son "meilleur coéquipier de tous les temps", un commentaire qui ne convient clairement pas au principal intéressé. En regardant la série, on peut se rendre compte que Pippen n'était pas ravi de jouer le second rôle pour MJ, mais il l'a fait pour le bien de l'équipe. "C'est ce qui était spécial dans le fait de jouer pour les Bulls : la camaraderie que nous avons établie les uns avec les autres, et non le fait que nous nous sentions bénis d'être dans la même équipe que l'immortel Michael Jordan", a-t-il déclaré à GQ.

Une manière pour Scottie Pippen de contester la version de l’histoire racontée par Michael Jordan mais aussi de réclamer une plus grande reconnaissance par rapport à la gloire des Bulls.