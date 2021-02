Rudy Gobert sélectionné au All-Star Game pour la deuxième fois de sa carrière

Le pivot français Rudy Gobert a été sélectionné au All-Star Game de la NBA pour la deuxième fois de sa carrière.

par Team Mouv'

Décidément, le basket français se porte très bien . Malgré le contexte sanitaire tendu aux États - Unis, la NBA a décidé de maintenir son All - Star Game, qui se déroulera le 7 mars 2021 à Atlanta . Après les titulaires, annoncés le 19 février, ce sont les remplaçants qui ont été révélés, et Rudy Gobert fait partie de la sélection.

C’est la deuxième fois consécutive que le pivot tricolore est sélectionné au All - Star Game . Une belle reconnaissance, qui salue son niveau de jeu individuel mais aussi collectif, son équipe du Utah Jazz étant actuellement leader de la NBA avec 25 victoires pour seulement 6 défaites . Rudy Gobert a réagi sur Twitter, avec le # JustAKidFromSaintQuentin, en hommage à sa ville d’origine, dans l’Aisne .

Rudy Gobert est parmi les 24 meilleurs joueurs du monde

Rudy Gobert, qui a déjà été nommé deux fois Défenseur de l’Année en NBA, continue de marquer la ligue de son empreinte . De quoi faire fermer son clapet à Shaquille O’Neal, qui avait taclé Gobert à propos de son contrat à 205 millions de dollars, au début du mois de janvier .

Avec cette deuxième sélection au All - Star Game, Rudy Gobert marque également l’histoire du basket français . Il égale Joakim Noah, qui a lui aussi été All - Star à deux reprises, en 2013 et 2014 . Le prochain sur la liste n’est autre que la légende Tony Parker, qui a été sélectionné à six reprises pour le "match des étoiles" . Il reste encore un peu de chemin à parcourir pour Gobert, mais à 28 ans il a encore un bel avenir devant lui .

La liste complète des All - Stars, avec LeBron James, Kevin Durant, Luka Doncic, Stephen Curry ou encore Giannis Antetkounmpo est à retrouver ci - après .