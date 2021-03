Pro A : Yoan Makoundou claque l'un des dunks de l’année et fait le buzz aux USA

Samedi soir contre Orléans, Yoan Makoundou a claqué un dunk incroyable qui a depuis fait le tour du monde.

par Greg Godefroy

Le dunk de l'année . Au moins en France . Rencontre de Pro A samedi soir entre Cholet et Orléans et Yoan Makoundou, 20 ans, a décidé de s'envoler pour claquer le dunk de l'année .

Un dunk qui depuis a fait le tour du monde et s'est même retrouvé à la 2ème place du Top 10 de Sports Center, la prestigieuse émission d'ESPN, offrant une exposition méritée pour celui qui a découvert la Jeep Elite l'année dernière . Depuis 3 matchs Makoundou est en feu ( 14,6 points de moyenne et un temps de jeu d'environ 24 minutes par match ) , ce qui ne devrait manquer d'attirer l'oeil des recruteurs américains et de mettre une nouvelle fois en avant l'incroyable formation choletaise ( Gobert, De Colo, Séraphin, Beaubois, . . . )

Et sinon Cholet a gagné ce match contre Orléans 91 - 70 .