Pour ses 75 ans, la NBA dévoile sa liste de 76 légendes, sans Tony Parker

Cette sélection dévoilée jeudi 21 octobre, s'inscrit dans les diverses célébrations mises en place, à l'aube de sa 75e saison. Le choix des joueurs a été fait par un panel de joueurs NBA actuels et retraités, d'entraîneurs, de cadres, de joueuses de la WNBA et de journalistes.

par Team Mouv'

Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul - Jabbar, Wilt Chamberlain ou encore Bill Russell font partie de l'équipe du 75e anniversaire de la NBA, portée à 76 légendes du basket, en raison d'un vote à égalité .

Une liste de légende… mais sans Tony Parker

Par rapport à la liste des 50 légendes dressée en 1996 pour le 50e anniversaire de la NBA, se sont essentiellement ajoutés des grands noms ayant marqué le basket ces 25 dernières années comme Kobe Bryant et des stars actuelles comme LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant . 6 stars internationales figurent sur la liste : Giannis Antetokounmpo ( Grèce ) , Dirk Nowitzki ( Allemagne ) , Tim Duncan ( Îles Vierges ) , Patrick Ewing ( Jamaïque ) , Steve Nash ( Canada ) et Hakeem Olakuwon ( Nigeria ) .

Ce sont 76 basketteurs et non pas 75 qui ont été sélectionnés, car la NBA n'a pas divulgué les noms des joueurs qui se sont classés ex aequo pour la dernière place . Soit l'équivalent de 158 bagues de champions, 730 sélections aux All - Star Games, 110 trophées de MVP et plus de 1,5 million de points marqués .

Le Français Tony Parker, l'Argentin Emanuel Ginobili ou l'Espagnol Pau Gasol n'en font pas partie qui ont malgré tout, marqué le championnat .

Pour son 75ème anniversaire, la NBA a fait une coopération avec la Formule 1 qui est à découvrir ici .

Les 76 joueurs sélectionnés, par ordre alphabétique : Kareem Abdul - Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy, Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer, James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monro, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce, Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes, Bill Sharman, John Stockton, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Dwyane Wade, Bill Walton, Jerry West, Russell Westbrook, Lenny Wilkens, Dominique Wilkins et James Worthy .