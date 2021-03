"Last Chance U" : après le foot US, la série version basket débarque sur Netflix

Après le football américain, la série culte Last Chance U plongera dans le monde du basket à partir du 10 mars sur Netflix.

par Greg Godefroy

Après le foot US, le basket ! Après 5 saisons et 3 équipes de foot US de Junior College, la série récompensée aux Emmy Awards Last Chance U change de sport et s'intéresse maintenant au basket. La saison 1 de cette nouvelle mouture débarque donc sur Netflix le 10 mars prochain.

Le principe reste le même : une immersion au sein d'une équipe de College américain et on suivra donc les Huskies de l'East Los Angeles College dans cette saison de 8 épisodes de 55 minutes. On les suivra dans leur quotidien pour remporter le championnat d’État de Californie . L’entraîneur - chef John Mosley est à la tête de l’équipe, qui essaie de tirer le meilleur parti de sa talentueuse équipe de jeunes joueurs . L’équipe elle - même, composée de nombreux joueurs talentueux issus de recrues D1 et d’athlètes puissants, essaie de montrer leurs capacités et leur potentiel universitaire . Leur but : viser plus haut et intégrer un jour une prestigieuse université et la NBA.

Vue la qualité des 5 premières saisons de la saison, on a hâte de voir le résultat à la sauce basket .