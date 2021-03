NBA : une carte signée par Luka Doncic vendue à un prix record

Une carte signée de Luka Doncic datant de sa saison de rookie a été vendue à un prix record.

par Greg Godefroy

Nouveau record pour Luka Doncic. Pas sur les parquets et dans les salles de ventes cette fois . Une carte à collectionner signée du prodige slovène des Mavericks de Dallas datant de sa saison de rookie en NBA ( 2018 - 2019 ) a été adjugée pour . . . 4,6 millions de dollars ( environ 3,8 millions d'euros ) .

Cette carte de basket du Rookie de l'année 2019 et All - Star 2020 et 2021, devient donc la plus chère au monde, battant les précédents records de cartes de Giannis Antetokounmpo ( 1,8 million de dollars ) , LeBron James ( 1,8 million de dollars ) et Michael Jordan ( 1,4 million de dollars ) .

Une carte vendue le jour de ses 22 ans .