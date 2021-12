NBA : Steph Curry devient le meilleur shooteur à 3 points de l'Histoire

Steph Curry a inscrit cette nuit son 2974ème panier à 3 points, record historique.

par Greg Godefroy

C'était attendu et c'est finalement arrivé cette nuit sur le parquet mythique du Madison Square Garden lors de la rencontre entre les New York Knicks et les Golden State Warriors. A 7minutes 22 de la fin du 1er quart-temps, Steph Curry a inscrit son 2974ème panier à 3 points en NBA, un record historique.

Un 2974ème panier à 3 points qui lui a valu une ovation du public et les félicitations de ses partenaires pendant de longues minutes tellement la performance est grande. Un panier qui lui permet de rentrer encore un peu plus dans l'Histoire en dépassant le record de Ray Allen ( 2973) et de Reggie Miller ( 2560) aux commentaires sur ce match. Un moment forcément particulier pour le natif d'Akron au micro de TNT.

"C'est fou, quand je repense aux moments où je voyais mon père jouer en grandissant, j'avais de grands rêves, de shooter, de jouer à ce niveau. Le faire ici, au Madison Square Garden, devant Ray Allen, Reggie Miller… C'est spécial. Cette salle… Je ne peux même pas expliquer ce que la réaction du public de New York me procure. C'est aussi bien d'avoir gagné. C'est une soirée spéciale. Ça a été une longue semaine depuis la dernière victoire à domicile, quand il ne restait plus que 16 tirs pour battre le record. A chacun de mes tirs depuis, je sentais le niveau d'excitation augmenter…* *J'ai connu des moments fous depuis que j'ai commencé à jouer, qui ont rendu ce moment possible. Le faire devant Ray Allen… Je me souviens du jour où il a battu le record, qui était détenu par Reggie Miller, à Boston. C'est spécial de l'avoir fait à mon tour."**

Double MVP, triple champion NBA, 7 fois All Star, double champion du monde avec la Team USA, il est LE meilleur shooteur de tous les temps et il vient d'écrire une autre page dans l'Histoire de la NBA et du basket.

Il ne lui manque plus qu'un titre de MVP des Finales et un titre olympique mais il est en contrat jusqu'en 2026 et les JO de Paris arrivent à grands pas en 2024...