NBA : LeBron James a choisi son MVP

Lors d'une conférence de presse d'après match, la légende des Lakers a révélé quel joueur méritait selon lui d'être MVP.

par Greg Godefroy

Les Lakers sont mal embarqués . 7èmes de la Conférence Ouest en NBA, la franchise de Los Angeles a néanmoins remporté son match de dimanche face aux Pelicans ( 110 - 98 ) , grâce encore une fois, à un bon LeBron James auteur de 25 points et 6 passes en 27 minutes .

Le Chosen One rencontrera donc à l'occasion du play - in les Golden State Warriors de Steph Curry, et LeBron James l'a dit : Steph Curry mérite d'être MVP de la saison .

"Regardez simplement ce qu’il a fait cette saison . Tout le monde l’avais mis de côté cette année, tout le monde disait qu’il ne pouvait pas mener une équipe tout seul, sans Klay ( Thompson ) … Il l’a fait, et même plus que ça… Si Steph n’était pas dans cette équipe de Golden State, à quoi elle ressemblerait ?"

On ne peut pas lui donner tort .