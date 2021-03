NBA : Joakim Noah prend sa retraite

À 36 ans, Joakim Noah a confirmé cette nuit dans un post Instagram prendre sa retraite.

par Greg Godefroy

C'est fini . Après 13 saisons en NBA, Joakim Noah a annoncé cette nuit prendre sa retraite. L'info a d'abord été sortie par un journaliste du média The Athletic.

L'info a été confirmée ensuite par Noah dans un post Instagram .

C'était une sacrée aventure . Merci à tous ceux qui m'ont montré de l'amour tout au long de mon parcours .

C'est la fin d'une carrière riche pour Joakim Noah . Double champion universitaire NCAA avec les Florida Gators en 2006 et 2007, il avait été drafté par les Chicago Bulls la même année en 9ème position. En 9 saisons là bas il aura joué 6 fois les play offs et atteint les finales de la conférence Est en 2011. Il poursuivra ensuite chez les New York Knicks en 2016 - 2018 puis chez les Memphis Grizzlies en 2018 - 2019. Une vilaine blessure au tendon d'Achille l’éloigne un temps des parquets mais il revient aux Los Angeles Clippers en mars 2020. Noah avait encore une année de contrat supplémentaire sans garantie et les Clippers ont décidé de ne pas le conserver. Sans équipe depuis la reprise, la question de sa retraite se posait, on a maintenant la réponse pour celui qui avait été élu défenseur de l'année en 2014 et 2 fois All Star en 2013 et 2014 .

Néanmoins, le vice - champion d'Europe 2011 avec la France pourrait se voir offrir un ultime contrat honorifique avec sa franchise de toujours, les Chicago Bulls .

Tchao l'artiste .