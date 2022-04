NBA 75 Euro Vote : Qui seront les dix meilleurs joueurs européens de l’histoire de la NBA ?

L’heure est au vote pour les fans de la NBA à travers l’Europe. Pour la dernière catégorie du « NBA 75 Euro Vote », les fans européens sont invités à voter pour la 1ere et la 2e équipe de tous les temps parmi une sélection des meilleurs joueurs européens actuels et anciens.

par Team Mouv'

Pour ses 75 ans, la National Basketball Association a voulu célébrer l’engagement des amateurs européens de NBA en lançant le “NBA 75 Euro Vote” en mars dernier. L’objectif ? Permettre aux fans d’élire les meilleures performances des joueurs européens, les meilleurs maillots et les moments inoubliables de l’histoire de la célèbre ligue de basket américaine.

À partir d’aujourd’hui, les fans européens peuvent élire les All time NBA 1st et 2nd Teams européennes, c’est-à-dire les 10 meilleurs joueurs européens de l’histoire de la NBA. De Tony Parker à Giannis Antetokounmpo en passant par Boris Diaw ou Luka Doncic, la liste des joueurs présélectionnés (dont 6 français présents) a été choisie par un panel d’experts composé de médias, célébrités et influenceurs européens.

Dans les catégories de vote précédentes, ce sont les Chicago Bulls de Michael Jordan qui ont été désignés comme All-Time NBA Dynasty. Le maillot des Toronto Raptors 1998-1999 a remporté les suffrages du All-Time NBA Jersey et l'Allemand Dirk Nowitzki qui remporte le titre NBA lors des finales NBA 2011, a été élu All-Time European Moment.

Les votes seront ouverts jusqu'au jeudi 7 avril à 00h59 et les résultats seront dévoilés le vendredi 8 avril. Sachez que le vote des fans compte pour 50 % du résultat final, tandis que le panel constitue les 50 % restants.

Voici les 20 grands joueurs européens présélectionnés, lequel choissirez-vous ?