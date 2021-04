LeBron James voudrait faire venir Stephen Curry aux Lakers

Un journaliste sportif d'ESPN révèle que le King aurait fait savoir qu'il voulait que Steph Curry rejoigne sa franchise.

La folle rumeur se propage depuis quelques jours . Dans son podcast, le journaliste américain Brian Windhorst, rédacteur pour ESPN et célèbre insider de la NBA, a laissé entendre que LeBron James souhaiterait faire venir Stephen Curry aux Los Angeles Lakers. Un transfert qui ferait l’effet du bombe sur la planète NBA et une association qui s’annoncerait légendaire entre deux des plus grandes stars du basket américains .

Une proposition pendant la mi - temps du All - Star Game

Il semblerait que le dernier All - Star Game ait fait réfléchir LeBron . Toujours d’après Windhorst, c’est à la mi - temps du match des étoiles que James aurait commencé son recrutement en proposant à Stephen Curry de le rejoindre aux Lakers . Rien d’officiel bien sûr, mais LeBron n’a pas caché sa joie de jouer pour la première de sa carrière aux côtés du meneur des Warriors .

Pendant quatre années, entre 2015 et 2018, LeBron James et Steph Curry se sont affrontés quatre fois de suite en Finales NBA, offrant trois bagues au Chef et une au King . Une opposition qui a marqué l’histoire de leurs deux franchises de l’époque ( respectivement Cleveland et Golden State ) et du basket plus globalement .

En dehors des parquets, les deux joueurs sont bons amis . La complicité était d'ailleurs visible pendant le All - Star Game . Même si James n’a joué que douze minutes, Curry lui a fait le show en enchainant les tirs à trois points très longue distance sous les encouragements de LeBron, son capitaine d'un soir .

L’arrivée de Steph Curry dans la franchise de Los Angeles viendrait grossir les rangs déjà bien fournis des Lakers . L’occasion de le voir se greffer au duo LeBron James - Anthony Davis. Une équipe au potentiel éclatant à l’Ouest qui pourrait venir concurrencer l’armada des Brooklyn Nets à l’Est emmenée par James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, ancien coéquipier du Chef à Golden State .

"Steph n’ira nulle part"

Des doutes persistent tout de même sur cet hypothétique transfert . Le journaliste de ESPN Nick Friedell, qui suit de près les Warriors depuis trois saisons maintenant, a vite coupé court à la rumeur . Il assure que "Steph ne va nulle part . Il a toujours parlé de ce que cela représentait pour lui de jouer dans une seule équipe . Il reste, du moins dans un futur proche ."

Mais la situation contractuelle de Curry est particulière . Une prolongation de trois ans lui a été proposée par sa franchise il y a trois mois . Il l’a refusé à l’époque, repoussant une offre à 156 millions de dollars . S’il ne prolonge pas, le meneur pourrait se retrouver free agent à l’été 2022 .

Deux saisons compliquées

De plus, les temps se font durent du côté des Warriors . La saison dernière a été catastrophique . Après le départ de Kevin Durant, les blessures de Klay Thompson et Steph Curry, Golden State n’a enregistré que 15 victoires sur l’ensemble de la saison, et a concédé 50 défaites . Ils finiront dernier à l’Ouest. Le bilan est à peine plus satisfaisant cette saison . Tirée à bout de bras par son meneur, la franchise est actuellement neuvième de sa conférence . Curry s’est d’ailleurs plaint à plusieurs reprises du jeu de son équipe, s’agaçant d’un manque de régularité et d’une faible qualité de jeu .

Est - ce que ces mauvais résultats pourraient le pousser à quitter Golden State ? La conclusion est hâtive et le Chef a prouvé à de nombreuses reprises son attachement à cette équipe avec laquelle il a tout gagné .