LeBron James veut bosser sur un album de rap... mais pas rapper

Sur Twitter, LeBron James a déclaré qu’il aimerait travailler sur un album de rap, mais qu'il ne rappera pas.

par Team Mouv'

Une nouvelle corde à l’arc de LeBron James ? "Je pense que je vais faire un album" a - t - il tweeté . On connait la passion de LeBron pour le rap, lui qui est un très bon ami de Kendrick Lamar, Drake ou encore 2 Chainz, et qui partage sans cesse des morceaux à sa communauté . Il semble bien qu’il soit décidé à franchir le cap et à travailler sur un album . En revanche, il ne devrait pas rapper .

Des parquets NBA au studio de musique

"Oh non je ne rapperai ou rien du genre . Je ne suis pas fou, je sais dans quoi je suis bon, mais je vous donne quelque chose que j’ai : plein d’amis qui en sont capables !" peut - on lire . À l’heure qu’il est, il est difficile d’en savoir plus, mais on peut supposer que l’ambition de LeBron James est de devenir producteur. Au vu des catastrophes livrées par certains joueurs NBA qui s’essayent au rap, ce rôle est bien plus judicieux .

Il s’agit pour l’instant d’une simple idée envoyée sur Twitter, rien de concret . En revanche, tout laisse à penser qu’au moins un album produit ( comprenez financé, à moins qu’il décide de se lancer dans le beatmaking ) par LeBron James pourrait voir le jour dans les mois ou les années à venir . Peut - être pour la bande originale de Space Jam 2 ?