Westbrook : le supporter qui lui a lancé du pop-corn est banni de la salle des Sixers

Le meneur des Wizards avait été la cible de jets de pop-corn pendant le match de playoffs face à Philadelphie alors qu'il sortait sur blessure.

par Team Mouv'

Dans la nuit du 26 au 27 mai, les Washington Wizards affrontaient les Philadelphie 76ers . Une rencontre qui se disputait au Wells Fargo Center, situé dans la plus grande ville de Pennsylvanie, et qui a vu les Wizards concéder leur deuxième défaite dans ce premier tour des playoffs NBA de la conférence Est . Au delà des parquets, c'est surtout le comportement d'un supporter qui a marqué la soirée .

Peu de temps après le début du quatrième quart - temps, Russell Westbrook, le meneur de Washington, se blesse à la cheville . Contraint de quitter ses coéquipiers, le joueur se rend au vestiaire . Sur le chemin, un supporter des Sixers lui reverse un pot de popcorn sur la tête . Très remontée, la superstar est prête à en découdre mais le service d'ordre intervient .

En conférence de presse, Westbrook a appelé la NBA à prendre des mesures face à ce phénomène qui "devenait incontrôlable__ . Il y a certaines choses qui dépassent les limites . Dans n'importe quel autre contexte . . . si un gars venait dans la rue et me versait du pop - corn sur la tête, vous savez ce qui se passe . Il faut protéger les joueurs . Nous verrons ce que la NBA fera . "

La ligue a bien reçu le message . Elle a réagi ce jeudi matin en promettant un "code de conduite renforcé pour les fans" . Dans le même temps, le club de Philadelphie annonce avoir identifié le fauteur de troubles . La sanction tombe : l'homme est banni de la salle des Sixers et son abonnement lui a été retiré. "Nous avons identifié la personne impliquée et celle - ci se verra retirer son abonnement de saison, avec effet immédiat, ont indiqué les 76ers . En outre, il sera interdit de tous les événements se déroulant au Wells Fargo Center pour une durée indéterminée ."

Une soirée agitée sur les parquets NBA

Le même soir de l'incident à Philadelphie, une scène quasi similaire se déroulait à New York pendant le match entre les Knicks et les Hawks d'Atlanta . Alors que la tension montait entre les supporters new - yorkais et Trae Young, la star naissante des Hawks a été la cible de crachats. Un comportement intolérable, surtout en période de pandémie de Covid . Les Knicks ont annoncé ce jeudi avoir retrouvé l'auteur des faits . Il est désormais banni du Madison Square Garden, l'antre des Knicks .

