Sheck Wes : l'interprète de "Mo Bamba" rejoindra l'équipe du Paris Basketball

L'interprète de "Mo Bamba" va intégrer l'équipe de basketball de la capitale et jouer en Pro B.

par Team Mouv'

Plus connu pour avoir fait bouger les foules avec son hit Mo Bamba dont le clip cumule presque 330 millions de vues sur Youtube, le rappeur américain Sheck Wes vient officiellement d'annoncer qu'il allait intégrer le Paris Basketball. Le club est actuellement 8e de Pro B et en accueillant ce nouveau prospect suivi par des millions d'internautes sur les réseaux, il vient de signer un très joli coup de com .

Le basket français accueille Sheck Wes

L'américain poste régulièrement sur les réseaux des vidéos de ses entraînements et de ses séances de dunks . Cependant comme le précise la presse spécialisée, il n'a jamais évolué en club et son niveau de joueur professionnel reste à définir. Ce recrutement très original a été officialisé sur Twitter par le Paris Basketball : "Le joueur new - yorkais intègrera l’effectif pro à partir du mois de mai 2021" précise le club dans son communiqué :

Engouement sur les réseaux

Très actif sur les réseaux sociaux, Khadimou Rassoul Cheick Fall de son vrai nom a repartagé massivement les réactions des internautes à cette annonce surprenante . Il se dit heureux de pourchasser ses rêves, entre la cabine d'enregistrement et le parquet des terrains de Pro B . Dans l'ensemble, les internautes français sont ravis de cette annonce, et curieux pour la suite :

"Sheck Wes joue au ballon à Paris ? Alors c'est à Paris que je dois être"

"On arrive sur Paris ! ! ! Jouer au basket comme un pro ! " commente le rappeur lui - même, en référence à son refrain légendaire sur Mo Bamba. Son hit sorti en 2018 retentissait habituellement avant les matchs du Paris Basketball, désormais il pourra même le faire en Live !