La NBA plie le game avec son court-métrage pour fêter ses 75 ans

La NBA met en avant ses plus grosses stars dans le teaser de sa 75ème année.

par Team Mouv'

La ligue marque le début de sa 75e saison en imaginant un quartier composé des plus grandes stars du basket .

La NBA voit les choses en grand

Et s'il existait une communauté de retraités composée uniquement de légendes de la NBA ? Si on ajoute à cela une liste de stars actuelles, de mascottes et Michael B . Jordan, on commence à avoir une idée de la nouvelle publicité épique de la ligue pour lancer la saison de son 75e anniversaire .

Créé par l'agence Translation, Welcome to NBA Lane suit un chauffeur de bus ( interprété Michael B . Jordan ) , qui fait visiter à un groupe d'enfants le quartier de la NBA . On y voit Dwyane Wade chercher le journal du matin, Magic Johnson et Larry Bird devenir des amis, LeBron James jardiner, Dirk Nowitzki recevoir des leçons de Kareem Abdul - Jabbar, Bill Russell s'installer sous le porche, et Gary Payton à son meilleur niveau défensif . Il y a même un hommage à Kobe Bryant avec la mise en avant d'une fresque à son effigie .

L'absence de la légende Michael Jordan est notable mais la présence d'un bon nombre d'autres stars actuelles vient combler le manque . Carmelo Anthony, LaMelo Ball, Devin Booker, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Russell Westbrook, Zion Williamson et Trae Young, entre autres . Le concept emprunte un peu au spot du 100e anniversaire de la NFL en 2019, dans lequel les stars actuelles et les légendes de la ligue transforment un banquet en un jeu de balle . Ici, la NBA place la barre encore un peu plus haut . Une chose est sure, ce clip est une très belle manière de célébrer l'anniversaire d'une ligue qui prend toujours plus d'ampleur aux USA et qui s'installe de plus en plus dans les foyers français .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix