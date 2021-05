Kobe Bryant au Hall of Fame : le discours émouvant de sa femme Vanessa

Plus d'un an après sa mort, Kobe Bryant fait son entrée au Hall of Fame, porté par les mots touchants de sa femme.

par Team Mouv'

Dans la nuit de samedi à dimanche, Kobe Bryant a officiellement été intronisé au Hall of Fame, là où les plus grands joueurs et plus grandes joueuses du basket américain se retrouvent . La cérémonie, qui se tenait dans la Connecticut, était particulière cette année . Premièrement parce qu'elle aurait dû se tenir il y a un an mais finalement retardée à cause du Covid - 19. Deuxièmement parce qu'elle récompensait la carrière de Kobe Bryant, la légende des Lakers, décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna il y a un peu plus d'un an .

Une cérémonie remplie d'émotions

Après un discours émouvant et paternel de son idole et mentor Michael Jordan, c'est Vanessa Bryant, la veuve du Black Mamba, qui a pris la parole devant à un parterre de basketteurs cinq étoiles . Le GOAT n'a pas pu retenir ses larmes lorsque la femme de Kobe l'a remercié pour ce discours d'introduction : "Il t'admirait ." lui a - t - elle dit .

"J'évitais toujours de faire l'éloge de mon mari en public, car j'avais l'impression qu'il en recevait suffisamment de la part de ses fans du monde entier et que quelqu'un devait le ramener à la réalité . En ce moment, je suis sûre qu'il rit au paradis parce que je suis sur le point de le féliciter pour ses réalisations sur l'une des scènes les plus publiques qui soit" a - t - elle dit en souriant . "Tu es un des plus grands de tous les temps" a - t - elle lancé à son mari en jetant un oeil vers le ciel .

Vanessa Bryant quitte la scène sous les "Kobe, Kobe, Kobe . . ." du public . Frissons .

La veste de Kobe remise à sa fille

Comme un symbole, la veille de la cérémonie, lors de la traditionnelle conférence de presse, c'est la fille ainée de Vanessa et Kobe, Natalia, qui a enfilé la veste rouge orangée de son père et normalement réservée aux futurs intronisés . Une image touchante et hautement symbolique .

