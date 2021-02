Kevin Garnett : "Je ne pense pas que les mecs d'il y a 20 ans pourraient jouer en NBA aujourd’hui"

Kevin Garnett, le légendaire joueur des Boston Celtics et des Minnesota Timberwolves, a encensé le basket actuel dans une interview accordée au New York Times Magazine.

par Team Mouv'

"Je ne pense pas que les mecs d'il y a 20 ans pourraient jouer aujourd’hui ." Ce sont les mots de Kevin Garnett, lorsqu’il est amené à donner son avis sur le niveau de jeu actuel en NBA . Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est optimiste .

Avec entre autres un titre de champion NBA, un trophée de MVP et une médaille d’or olympique qui ponctuent une carrière longue de près de 20 ans, Kevin Garnett est plus que légitime pour parler de basketball . Son constat sur le niveau actuel est sans appel : les joueurs présents à ses débuts ne tiendraient pas le coup aujourd’hui . "Steph Curry a révolutionné les choses en étant capable de tirer à longue distance avec une telle constance, [ … ] je ne sais pas si même les arrières d’il y a 20 ou 30 ans pourraient jouer à cette époque" a - t - il dit au New York Times Magazine.

Les règles ont changé . . . pour le mieux ?

Le développement des tirs à 3 - points longue distance et les évolutions des règles défensives font penser à Kevin Garnett qu’il serait impossible pour un joueur des années 80 ou 90 de tenir le choc. "Maintenant, vous ne pouvez plus utiliser vos mains ( pour défendre ) . Ça rend la défense sacrément impossible . Vous imaginez ne pas pouvoir contrôler avec vos mains un Michael Jordan ? Non !" s’exclame - t - il .

Bien loin de l’image du sportif retraité aigri de voir le succès de la nouvelle génération, Kevin Garnett a vraiment l’air heureux que les jeunes joueurs puissent s'épanouir en NBA . "Le basket est dans une situation formidable" conclut - il .