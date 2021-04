Jordan va prononcer le discours d'introduction de Kobe au Hall of Fame

Le sextuple champion NBA rendra un vibrant hommage au Black Mamba, son "successeur".

par Team Mouv'

La cérémonie 2020 du Hall of Fame, décalée d’un an en raison de la pandémie, va finalement se tenir le 15 mai prochain . Entre autres grands joueurs, l’ancien Spurs Tim Duncan et Kevin Garnett, champion NBA avec les Celtics en 2008, vont faire leur entrée au panthéon du basket . Mais aucun d’entre eux n’arrivent à la cheville de la légende partie trop tôt, Kobe Bryant . L’homme d’un seul club fera également son entrée au Hall of Fame .

Une légende en salue une autre

Et qui d’autre qu’un mythe pour rendre homme à une légende ? C’est bien Michael Jordan qui prononcera le discours d’introduction du Black Mamba. On se rappelle des larmes de Jordan lors de son hommage rendu la star des Lakers peu de temps après sa mort dans un crash d’hélicoptère . On s’attend donc à un discours déchirant et émouvant .

Kobe a très souvent été comparé à Jordan. Ce n’était pas sans lui déplaire . Tout au long de sa carrière il s’est inspiré du GOAT en imitant ses gestes chaloupés et allant même jusqu’à mâcher des chewing - gums en plein match, comme son idole . Les deux hommes se sont rencontrés sur les parquets à plusieurs reprises, mais ils étaient avant tout des amis . Qui d’autre que Jordan pour un hommage à Kobe alors ? Personne .