J. Cole va faire ses débuts en pro en Basketball Africa League

Un album à venir le 14 mai 2021 et une carrière de basketteur pour le rappeur J. Cole !

par Team Mouv'

Vous avez bien lu, J . Cole va se lancer dans le basket professionnel au sein de la Basketball Africa League ( BAL ) , nouvelle ligue fondée soutenue conjointement par la NBA et la FIBA pour développer le sport sur le continent africain .

La nouvelle a été annoncée par le journaliste sportif Shams Charania ce 10 mai : J . Cole va intégrer pour quelques matches les Patriots B . C, l'équipe rwandaise .

Traduction : "La star du rap américain J . Cole signe un contrat avec la Basketball Africa League ( BAL ) chez les Patriots BBC du Rwnada . J . Cole va jouer entre 3 et 6 matchs, dont le premier est dimanche contre le Nigéria"

À 36 ans, le rappeur de Dreamville est assez chaud :

Un nouvel album très attendu à venir ce 14 mai

Grosse actu pour J . Cole coté musique : trois ans après son dernier album, KOD, le rappeur sortira son nouvel album le 14 mai prochain . Intitulé The Off - Season, J . Cole en a dévoilé un premier morceau intitulé Interlude. L'artiste évoque également une retraite après quelques projets musicaux mais souhaite faire plus de featurings avant de quitter la scène musicale .

En tout cas, il aura de quoi se reconvertir avec ses nouvelles activités de basketteur .