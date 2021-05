J. Cole quitte (déjà) la Basketball Africa League

Le rappeur n'aura disputé que trois matchs et inscrit cinq points. Un bilan qui ne restera pas dans les annales mais qui a permis de faire la promotion de la Basketball Africa League.

par Team Mouv'

Trois petits matchs et puis s'en va . À peine trois semaines après l'annonce de son arrivée dans la Basketball Africa League ( BAL ), J . Cole quitte les parquets. 45 minutes de jeu en temps cumulé, 5 points, 3 passes et 5 rebonds pour le rappeur, un bilan peu reluisant pour un basketteur professionnel . Alors que son équipe des Patriotes du Rwanda est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, l'auteur de The Off Seasona annoncé rentrer aux États - Unis, officiellement pour "obligations familiales". J . Cole a tout de même respecté ses obligations contractuelles qui le liait à son équipe pour au moins trois matchs .

J . Cole à la BAL : simple coup de com' ?

Pour beaucoup, le passage de Cole en BAL n'était qu'un coup de communication. La NBA et la FIBA, fondateurs et promoteurs de la ligue africaine, auraient fait appel à lui pour mettre la lumière sur cette nouvelle compétition . Une participation qui aura également servie au rappeur alors qu'il sortait son nouvel album .

Une stratégie marketing plus ou moins réussie puisque que le néo - basketteur a surtout subi les critiques de ses adversaires. Avec son faible rendement, certains joueurs considéraient qu'il discréditait la BAL . "Je pense qu’il y a du positif et du négatif", expliquait récemment Terrell Stoglin, actuel joueur du club marocain de Salé . "Le négatif, c’est qu’il a pris le boulot d’un joueur qui méritait plus que lui. Je sais que beaucoup de gars se sont retrouvés sans emploi à cause du Covid et qu’ils s’entraînent chez eux en attendant ce genre d’opportunité . Je trouve que c’est un manque de respect pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le basket qu’un gars comme lui, qui a autant d’argent et une autre carrière, vienne ici pour tourner à un point par match, tout en étant médiatisé pour ça ! Le positif, c’est qu’il amène de l’attention médiatique et j’imagine, de l’argent ."

J . Cole a certainement considéré plus prudent d'esquiver ce climat hostile . Quoiqu'il en soit, ses objectifs sont remplis : faire parler de la Basketball Africa League et promouvoir son album .