Drake : son fils réagit aux exploits de LeBron James

Le fils de Drake est un véritable basketteur en herbe et s'inspire du King.

Le fils de Drake n'a peut - être que trois ans, mais il apprend déjà des meilleurs . Drake a partagé une vidéo de son petit garçon Adonis s'émerveillant devant les exploits de LeBron James . Dans ce post partagé sur le compte Instagram du Canadien, Adonis est collé à l'écran de l'ordinateur portable en train de regarder une compilation des plus belles actions de LeBron .

Après quelques secondes, Adonis ne peut plus retenir son émerveillement : "Oh mon Dieu ! T'as vu ça ?", dit - il à son père . LeBron lui - même a commenté la vidéo : "Le neveu est à fond ! " . Bien qu'il soit un grand supporter de l'équipe de Toronto, Drake initie son apprenti basketteur de fils en lui montrant les plus grands, peu importe que le King n'ait jamais joué pour les Raptors .

Ce n'est pas la première fois que Drizzy partage des vidéos d'Adonis un ballon dans la main et enchainant les paniers . Drake est peut - être le papa d'un futur grand joueur de basket !

