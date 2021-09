Deux caleçons de Michael Jordan vendus aux enchères

Le joueur de basket mythique a vu se vendre deux de ses caleçons aux enchères.

par Team Mouv'

Le business de culottes peut donner des idées à certaines personnes, et même aux plus fortunés : les caleçons de Michael Jordan ont été vendus aux enchères. Et, bien sûr, ils ont trouvé preneur .

En août 2021, Lelands, une société d'enchères, a mis en vente des articles plutôt insolites . Parmi une collection de plusieurs vêtements et objets ayant appartenus à Michael Jordan, deux de ses caleçons ont été proposés aux enchères, avec une somme de base de 500$ .

Des vieux caleçons très précieux

Certains s'en étonneront, d'autres non : les sous - vêtements du mythique basketteur ont trouvé preneur très rapidement. Pour la douce somme de 3340$, c'est - à - dire un peu plus de deux smics, un fan peut enfiler les caleçons de Michael en allant au travail .

A préciser, car apparemment c'était important pour les potentiels acheteurs : la paire de sous - vêtements a des "marques d'usure évidentes", avec même, pour ravir les fans, "des fils qui pendent sur les coutures". Bon, ils auraient été envoyés au pressing, mais ça reste des vieux caleçons .

On regrette toutefois l'absence de trou dans la lingerie de l'athlète : rien de plus classe qu'un dessous à 3000$, bien usé et plein de trous . . . tant que Michael l'a enfilé d'abord .