Bengous supplie Zidane de ne pas aller au PSG

Bengous a rencontré Zizou et lui a demandé de ne pas rejoindre le club parisien.

par Team Mouv'

Zizou à Paris ?

C'est la rumeur qui enfle : le mythique joueur et entraîneur Zinedine Zidane pourrait rejoindre le club Paris-Saint Germain et succéder à Mauricio Pochettino qui semble sur le départ avec cette fin de saison assez chaotique pour le club parisien suite à leur défaite face au Real Madrid. D'autres noms d'entraineurs ont circulé mais Zizou semble la cible numéro 1 du PSG : l'ancien numéro 10 des Bleus a finit son contrat au Real Madrid et semble un choix judicieux pour remonter l'équipe et pourquoi pas convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG ?

En tout cas, Zizou est ciblé par les dirigeants du club ! Une nouvelle qui ne plaira certainement pas aux fans marseillais du champion vu son attachement à Marseille, sa ville natale, et à l'OM. Et on connaît bien la rivalité entre les deux villes et clubs... donc un cauchemar de voir Zidane rejoindre le PSG pour un Marseillais..

Allez l'OM : Bengous tout pour le tout !

Et ce qui devait arriver, arriva puisqu'un certain Bengous a tenté de convaincre Zizou. En effet, l'influenceur marseillais a eu l'occasion de rencontrer brièvement Zinedine Zidane et a tenté le tout pour le tout : le supplier de ne pas aller au PSG !

Le fervent supporter de Marseille a partagé ses ses réseaux sociaux sa rencontre qui a duré très peu de temps avec Zinedine dans le cadre d’une opération commerciale. Ce dernier l’ayant reconnu, c’est tout sourire qu’il a posé pour une photo, une bise et Bengous en a profité pour lui glisser à l’oreille : "S’il te plait ne va pas à Paris", une phrase qui a visiblement amusé Zizou, lequel ne lui a pas répondu. Relançant avec un "Allez l’OM", Zizou a cette fois répondu : "bien sûr".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bon, la manœuvre n'a pas l'air d'avoir porté ses fruits puisque la rencontre était cordiale et courtoise. On reste à l'affût de cette éventuelle entrée de Zizou au club parisien.