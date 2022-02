All-Star Game : Stephen Curry plante 50 points et entre encore plus dans la légende

Un Stephen Curry en feu a permis à la Team Lebron de remporter le All Star Game 2022.

par Greg Godefroy

La nuit des étoiles. Le All-Star Game, le match évènement regroupant les meilleurs joueurs de NBA a encore une fois enflammé les parquets et les télés des téléspectateurs avec un show incroyable.

Avec la présentation à la mi-temps des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, c'est une pluie d'étoiles qui s'est abattue au Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland. Et c'est finalement la Team Lebron (natif d'Akron à 63 kilomètres au sud de Cleveland) qui s'est imposée face à la Team Durant grâce à un panier de son capitaine LeBron James pour une victoire 163-160.

24 points, 6 rebonds et 8 passes, une performance XXL mais qui n'est pas grand chose à côté de celle stratosphérique de Steph Curry ( un autre natif d'Akron), qui a encore montré qu'il était le GOAT avec ... 50 points dont un 16 sur 27 aux 3 points dont 8 en une mi-temps, nouveau record. Il détient aussi désormais le record du plus grand nombre de 3 points inscrits en un quart temps et aussi le plus grand nombre de 3 points marqués en un match.

Une performance qui lui permet de repartir avec le trophée Kobe Bryant de MVP de ce All Star Game 2022.

Il n'était qu'à 2 points du record de points inscrits dans un All Star Game, record détenu par Anthony Davis (52) en 2017. A l'année prochaine ?